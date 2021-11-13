11 ноября Иванна Онуфрийчук официально стала женой казахского бизнесмена Алмаза. Отпраздновать торжество вместе с супругами пришло около 80 гостей. Все происходило в ЗАГСе на ВДНХ, который был превращен в сказочную локацию.

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Главное о свадьбе Иванны Онуфрийчук и Алмаза

Казахские родственники жениха прилетели в Украину с несколькими пересадками, а сами молодожены прибыли на место на Rolls-Royce.

Зал, где проходила роспись, был украшен красными розами и люстрами-подсветками. Ведущим торжества стал Тимур Мирошниченко.

Само празднование проходило в Fairmont Grand Hotel. Гости развлекались под песни знаменитостей: Дана Балана, Верки Сердючки, TamerlanAlena, Freedom Jazz и других.

Нельзя не упомянуть платье Иванны Онуфрийчук, которое она надела на роспись. Изысканный наряд от украинского бренда Adamaris шили около пол года. Длина эксклюзивного кружева составляла 35 метров, а самого платья – 8.

Наряд украшали 4 килограмма хрусталя, 2 килограмма бисера 6 разных видов, 1 килограмм жемчуга и более 3000 цирконов в бриллиантовой огранке. За весь праздник телезвезда сменила 3 платья от украинских брендов.

Фото со свадьбы Иванны Онуфрийчук и Алмаза



Алмаз направляется под венец / Фото JetSetter



Иванна Онуфрийчук направляется под венец / Фото JetSetter



Роспись Иванны и Алмаза / Фото JetSetter



Роспись Иванны и Алмаза / Фото JetSetter



Новоиспеченные супруги / Фото JetSetter



Новоиспеченные супруги / Фото JetSetter



Иванна с подругами невесты/ Фото JetSetter



Иванна Онуфрийчук / Фото JetSetter



Новоиспеченные супруги / Фото JetSetter



Новоиспеченные супруги / Фото JetSetter



Иванна Онуфрийчук в роскошном платье/ Фото JetSetter



Иванна Онуфрийчук в роскошном платье/ Фото JetSetter