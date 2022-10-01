33-летняя Ксения Мишина откровенно призналась, что в Севастополе ее родители ничего не ждут, а просто "живут там". Она это принимает, потому что на это якобы есть субъективные причины.

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Ксения Мишина о родителях и атмосфере в оккупированном Крыму

Актриса говорит, что на ее родителей не давят и мессенджеры не проверяют, но некоторые друзья, тоже оставшиеся в Крыму, перестраховываются – сразу же удаляют переписки с ней. Звезда отмечает, что "пропаганда там сильная, выдержать тяжело". Однако и она, и все ее окружение хочет, чтобы Украина вернула Крым.

Крым – это моя родная земля, она должна быть украинской. Я хочу нормально ездить к родителям, сесть в поезд или в самолет. Это наша украинская земля,

– эмоционально заявила Ксения Мишина.

Ее 10-летний сын Платон тоже скучает по бабушке и Крыму, постоянно спрашивает, когда они смогут поехать к ней в гости. "Вчера мы сидели, и он сказал: "Мам, я так хочу в Севастополь, к бабушке. Так хочу". Я тоже хочу. Мы не можем сейчас туда поехать, ждем", – рассказала актриса.

Ксения Мишина с мамой Натальей, сыном Платоном и Александром Эллертом в Крыму / Фото из инстаграма актрисы

Как уверяет Ксения Мишина, молодежь в Крыму проукраинская, но люди, которые не учат историю и не умеют анализировать, подверглись российской пропаганде.

Большая часть молодежи за Украину, но остается там. В Крыму много украинцев, которые по каким-то субъективным причинам должны быть там. Я знаю, что если будет референдум, то они проголосуют за Украину,

– заявила актриса.

Напомним, в мае Ксения Мишина намекала на сложные отношения с родителями из Крыма. "Это очень сложная тема для меня, очень личная и очень болезненная. Я не знаю, как быть дальше, что делать. Вот так жизнь разъединила", – комментировала актриса на четвертый месяц войны и отмечала, что в ее Севастополе все молчат, ибо "боятся что-нибудь сказать".