Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта: СБУ объяснила такое решение

Российский пародист и телеведущий Максим Галкин попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Его обвиняют в провоцировании сепаратистских настроений, поддержке части оккупации Украины.

Служба безопасности Украины пояснила, что Максима Галкина внесли в "черный список" Минкульта из-за поддержки действий страны-агрессора в отношении Украины.

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Максим Галкин в "черном списке" Минкульта

Максим Галкин попал в этот список 3 ноября. СБУ отметила, что может разглашать только ту информацию, которая не противоречит правовым ограничениям.

"Основанием для внесения иностранца в указанный перечень являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и тому подобное", – отмечено в документе.

"Черный список" Минкульта