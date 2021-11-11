Максим Галкин попал в "черный список" Минкульта: СБУ объяснила такое решение
Источник:"Детектор медиа"
Российский пародист и телеведущий Максим Галкин попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Его обвиняют в провоцировании сепаратистских настроений, поддержке части оккупации Украины.
Служба безопасности Украины пояснила, что Максима Галкина внесли в "черный список" Минкульта из-за поддержки действий страны-агрессора в отношении Украины.
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Максим Галкин в "черном списке" Минкульта
Максим Галкин попал в этот список 3 ноября. СБУ отметила, что может разглашать только ту информацию, которая не противоречит правовым ограничениям.
"Основанием для внесения иностранца в указанный перечень являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и тому подобное", – отмечено в документе.
"Черный список" Минкульта
- В 2015 году Министерство культуры создало список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Туда попадают российские исполнители, актеры и другие деятели культуры, посещающие оккупированный Крым или публично поддерживающие российскую агрессию.
- 3 ноября "черный список" пополнили 32 российских актера, которые снимались в пропагандистском фильме "Солнцепек".
- Среди них случайно оказался украинский актер Валентин Томусяк, который отмечал, что с начала российской агрессии не был в стране-агрессоре и на оккупированных территориях.
- Министр культуры Александр Ткаченко поручил проверить, почему Валентин Томусяк оказался среди лиц, угрожающих нацбезопасности.
- На следующий день СБУ извинилась перед Томусяком и удалила его из "черного списка".