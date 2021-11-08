После ошибки СБУ извинилась перед Валентином Томусяком, проверила информацию относительно его участия в пропагандистском фильме "Солнцепёк" и удалила его из "черного списка" Минкульта.
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Валентина Томусяка удалили из "черного списка" Минкульта
После огласки этой ситуации актера убрали из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Валентин Томусяк рассказал об этом на личной странице в фейсбуке.
Текст публикации Валентина Томусяка:
Привет, друзья! Я с радостью хочу сообщить вам, что мою проблему решили в кратчайший срок. Мою фамилию изъяли из списков санкций. Я снова полноправный гражданин своей страны и больше не угрожаю ее национальной безопасности.
Ошибку исправили, извинения принесли. И хоть дату 3 ноября 2021 года я запомню надолго, но жизнь продолжается! Я снова в строю и все это только благодаря вам и вашей поддержке! Не могу отделаться от мысли, что одна глупая чужая ошибка может стоить человеку всего, что у него есть.
Я люблю и ценю свою страну, мне было жутко видеть, как десятки изданий печатали этот абсурд, якобы я объявлен врагом народа. Не знаю, как быстро мне повезет перестать об этом думать.
Я теперь точно знаю, что агрессия в фейсбуке и непроверенные факты могут приводить к трагедиям в реальности. Подумайте, когда в следующий раз решите написать непроверенную информацию.
Но еще я узнал, что меня окружает гораздо больше прекрасных людей, чем я мог себе представить в самых смелых мечтах!
Вы не представляете, сколько звонков и сколько писем я получил. И все они с предложениями о помощи. Безвозмездной, прозрачной, простой человеческой помощи. Извините, что не ответил каждому, вас действительно было очень много, но я прочитал каждое сообщение, почувствовал поддержку, воспользовался многими вашими советами и вообще проникся до глубины души! Особая благодарность тем, кто занялся решением моего вопроса без промедления! Ирина Вратарева, Борислав Береза – за вами нашей страны светлое будущее.
Алла Гордиенко, вы тоже не спали этой ночью. Сегодняшняя победа – не моя личная, а наша с вами. Причем на государственном уровне, ведь именно на примере моей ситуации, власть увидела и признала, что в системе "отбора претендентов" в "черный список" есть явные несовершенства. И они уже сейчас исправляются, чтобы это никогда не повторилось ни с одним украинским артистом.
Более того, ни с одним гражданином Украины, ведь на моем месте мог оказаться каждый. Я рад, что живу в стране, где ошибки можно исправить. Я очень надеюсь, что однажды их не будут допускать вовсе. А еще то, что я знал всегда – мне очень повезло с женой. Катя сказала: "работай спокойно, мы все решим". Ее голос немного дрогнул, но фантастическая решимость навсегда останется не только в моей памяти, но и в сердце.
Валентин Томусяк в "черном списке": что известно
- 3 ноября звезду сериала "Крепостная", украинского актера Валетина Томусяка внесли в "черный список" Минкульта.
- Он оказался среди 32 российских актеров, которые попали в число лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- Те артисты снимались в пропагандистском фильме страны-агрессора "Солнцепёк", где позорно описывают события на Донбассе.
- Валентин отметил, что для него это поразительная новость, ведь он не имеет никакого отношения к этому проекту.
- Более того, с начала войны Томусяк не был в России и на оккупированных территориях.
- Жена актера рассказала, что из-за этой ситуации они переживают "кошмар наяву".
- Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что эта ошибка в очередной раз показала, что система нуждается в доработке.