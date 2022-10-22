Максим Чмерковский прокомментировал решение Влада Ямы покинуть Украину

Танцовщик Максим Чмерковский высказался о Владе Яме, который пересиживает войну в Америке. Он поделился, что не считает решение покинуть Украину – правильным.

Судья шоу "Танцы со звездами" Максим Чмерковский высказался о Владе Яме. Вместе с ним он сидел за одним судейским столом танцевального шоу.

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Чмерковский о Владе Яма

Влад Яма уехал из Украины в начале войны, вроде бы еще до того, как мужчинам запретили выезд. Максим Чмерковский поделился, что не считает это решение верным. В то же время он добавил, что не Дмитрий Дикусар или Салем, чтобы осуждать его.

Я считаю, что нет. Я не знаю, имею ли я право на это мнение. Я ведь не Дикусар, я не Салем. Если бы я имел это право, я бы сказал, что я не согласен с этим решением,

– сказал хореограф.

Интервью с Максимом Чмерковским: смотрите видео

Недавно жена Влада Ямы отвечала, почему ее муж остался за границей. Она заявила, что это личный вопрос каждого, и такой выбор нужно уважать. Лилия объяснила, что домой им хочется, но безопасность сына – прежде всего.

О Власти Яму и его решении высказывалась Илона Гвоздева. Она поделилась, что когда человек решил быть за границей, то ему нужно стать настоящим рупором украинцев. "Сейчас я уже ровно отношусь к тем, кто уехал".