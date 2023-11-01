"Холостяк" Макс Михайлюк с женой рассекретили пол будущего ребенка: видео с гендер-пати

Недавно стало известно, что главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк с женой, моделью Дашей Хлыстун во второй раз станут родителями. Теперь супруги рассекретили пол будущего ребенка.

Для этого звездные родители устроили скромную гендер-пати. Эмоциональное видео Макс и Даша опубликовали в инстаграмме.

Интересно "Холостяк" Макс Михайлюк и Даша Хлыстун во второй раз станут родителями

Кто родится у супругов

Гендер-пати прошло в Канаде, где они сейчас живут. Пара решила сделать вечеринку скромной, поэтому на видео была только их семья.

Макс Михайлюк держал на руках 2-летнюю дочь Ариану, а Даша в это время пробила иглой воздушный шар, из которого посыпались голубые конфетти. Это означает, что пара ждет мальчика.

После этого влюбленные еще разрезали праздничный торт, который внутри тоже был голубым.

На видео заметны радостные эмоции Макса и Даши. Пара действительно обрадовалась, что у них вскоре родится сын.

"Мы тебя очень сильно ждем", - подписали видео счастливые родители.

В комментариях под сообщением поклонники поздравляют супругов с будущим пополнением:

"Вот я понимаю гендер-пати! Без огромных "биг-бордов" и груды людей, без тысячи "папараций", а по-домашнему и скромно. Поздравляю вашу семью! Это огромная радость!"

"Я угадала. Класс, поздравляю!"

"Поздравляю с сынишкой!"

"Класс! Без всякого пафоса, просто супер) Приветствую!"

"Ура... Очень рада за вас".

"Очень радуюсь вашему второму ребенку! Легкой беременности и замечательных родов".

"Искренне вас поздравляю! Очень за вас рада! Вы невероятная пара!"

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