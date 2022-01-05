Чемпион латиноамериканских танцев и судья украинских "Танцев со звездами" Максим Чмерковский дал интервью Маше Ефросининой. Он рассказал, кто должен победить на проекте. Заметим, что разговор записывался еще до суперфинала.

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Кто должен был стать победителем по версии Чмерковского

Максим Чмерковский больше всего болел за спортсменку Ольгу Харлан.

Я считаю, что выиграть должна Оля. Только потому, что она пришла совершенно без танцевальной базы, это было отчетливо видно в первом танце. И если сравнить ту Олю, которая была три месяца назад и сейчас, это все, что нужно для того, чтобы понять, кто должен выиграть,

– заявил танцовщик.

Судья проекта отметил, что не признает высоких достижений Константина Войтенко. По мнению хореографа, актер делал одно и то же.

"Войтенко – пожалуй, лучший танцор. Человек, который пришел с какой-то базой. Он сразу себя показал. Мне кажется, он пять раз сделал то же самое. Я не могу этого уважать, потому что это для меня повторение. Научись чему-то новому. Покажи, что ты сегодня иной, чем в начале проекта. Не считаю, что Войтенко пойдет с чем-то новым", – поделился Максим Чмерковский.



Макс Чмерковский / Фото из инстаграма танцовщика

Хореограф высказался и об Артуре Логае: "Это иной Логай, чем тот, который был в начале проекта".

Отметим, за Ольгу Харлан болела и телеведущая Катя Осадчая. Она поделилась, что хорошо знакома со спортсменкой, поэтому желала ей победы. Однако и победу Артура Логая звезда считает заслуженной.