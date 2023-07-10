Макс Чмерковский растрогал фото со свадьбы, которая состоялась 6 лет назад: редкие кадры
Источник:Макс Чмерковский
Вчера, 9 июля, украинский хореограф Макс Чмерковский и его супруга Пета Маргатройд отметили годовщину свадьбы. Звездные супруги уже 6 лет в браке. До этого они еще четыре года встречались.
Танцовщик, который не так давно второй раз стал отцом, опубликовал архивные фото из своей свадьбы. К тому же он написал очень трогательный пост.
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Супруги Чмерковские уже более 10 лет вместе
Макс признался жене в любви и поблагодарил за время, проведённое вместе, за детей и за бесконечную любовь.
Это самое лучшее решение, которое я когда-либо принимал, и я бы женился на тебе каждый день в своей жизни. Сегодня я люблю тебя гораздо больше, чем в день нашей свадьбы, и даже не могу понять, как это возможно, потому что я четко помню, как разразился любовью, когда ты подошла ко мне,
– отметил мужчина.
В свою очередь Пета Маргатройд также посвятила пост мужу.
"С годовщиной, моя любовь. 6 лет в браке, 10 лет вместе. Ты, без сомнения, мой лучший друг на планете Земля, моя любовь к тебе безгранична", — написала танцовщица.
Звездная свадьба: последняя
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