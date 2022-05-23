Макс Чмерковский из "Танцев" строит на Львовщине модульный городок для переселенцев: видео

Вместе с братом судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский основал благотворительную организацию Baranova 27. Сейчас она занимается строительством модульного городка для украинцев, у которых война забрала дом.

Новый проект Макса Чмерковского получил название Baranova 27 Village. С его реализацией танцовщику помогает посольство Украины в Турции. Так, он с отцом лично прибыл в Анкару для переговоров с послом Василием Боднаром и получения первых 10 модульных домов. Они уже в пути на Украину.

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Как выглядят модульные дома Макса Чмерковского

Я не могу дождаться, когда первые семьи поселятся в наших первых домах в Украине! Все дома прибудут "под ключ", так что у них будет холодильник, постельное белье, средства гигиены, ваучеры на питание,

– похвастался Максим Чмерковский.

Так, с видео видно, что в одном модульном доме две двухэтажные кровати, маленькая кухня с электрической плитой, ванная комната с туалетом и душем. Их производством занимается одна из авторитетнейших турецких компаний.

Из Анкары дома доставят в Украину и разместят во Львовской области. В будущем модульном городке будут жить украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, развязанной Россией. Первые семьи заселят туда через несколько недель.

Модульные дома для украинских переселенцев: видео

Напомним, благотворительная организация Чмерковского называется именно Baranova 27, потому что до эмиграции в США он жил в Одессе по адресу Баранова 27.

Как танцовщик помогает Украине в войне

Война застала Максима Чмерковского в Украине. Он чувствовал себя виноватым, что сел в эвакуационный поезд и сбежал из Киева в Польшу.

Из Варшавы танцовщик улетел к семье в Лос-Анджелес. В аэропорту его ждала жена Пета и репортеры.

Уже в конце марта Чмерковский вернулся в Польшу, где стал помогать украинцам. Там он основал благотворительную организацию Baranova 27 и оказывал гуманитарную помощь беженцам.