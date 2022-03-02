На своей странице в инстаграме Чмерковский рассказал, что смог сесть в поезд в Польшу в последние секунды. Также мужчина поделился, что он уже в безопасности и находится в одной из гостиниц Варшавы, в которую его привезли добрые люди. Вспомнил танцор и то, что с момента выезда из Киева он не спал уже 36 часов, ведь ехал в поезде стоя.

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Я не спал не потому, что не хотел. Я просто не смог найти места, потому что все было занято. У меня была долб*ная клаустрофобия. Это безумие. Я сделал выбор и решил, что я достаточно силен постоять. Я чувствовал себя неправильно, что я покидаю страну, чувствовал себя неправильно, что сел в этот поезд,

– рассказал Макс Чмерковский.



Максим Чмерковский покинул Украину и уехал в Варшаву / Фото из инстаграммы

К слову, у танцора, который родом из Одессы, есть гражданство США. В Штаты Чмерковский выехал еще в 1994 году. Сейчас у артиста там жена и маленький сын.

Герой "Холостяка-1" участвует во многих украинских шоу, к примеру "Танцы со звездами", где выступает в роли судьи. Оценивать участников танцевального проекта Макс Чмерковский начал осенью 2021 года. Все 10 лет после проекта "Холостяк" продюсеры уговаривали его стать членом жюри, но звезду категорически не устраивал гонорар .