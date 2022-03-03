Тысячи женщин и детей покидают Украину, а мужчины возвращаются из-за границы, чтобы стать на защиту родной земли. Максим Чмерковский вместе с миллионами украинцев 24 февраля очнулся от взрывов.

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Но уже через несколько дней хореограф отправился в Польшу. Вместе с женщинами и детьми Чмерковский уехал в Варшаву. Отметим, танцор родом из Одессы. В 1994 году он вместе с родителями переехал в США, поэтому сейчас имеет американский паспорт. Это помогло ему без проблем уехать из Украины во время военного положения.

Приехав в Польшу, Чмерковский отмечал, что чувствовал себя неправильно, когда покинул Украину. Однако вернуться не решился. Из Варшавы он отправился в Лос-Анджелес. Там Максима повстречала супруга.



Максим Чмерковский вернулся в США / Фото с инстаграмма People



Максим Чмерковский вернулся в США / Фото с инстаграмма People

Отметим, что тысячи украинцев, которые до войны жили и работали за границей, сейчас вернулись, чтобы встать на защиту Родины. Также есть тысячи иностранных добровольцев, готовых бороться с оккупантами вместе с украинским народом.