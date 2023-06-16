Несколько дней назад Барских представил свою песню "Туманы" на украинском языке. Тогда он заявлял, что хочет перевести и другие свои русскоязычные песни.

К теме Макс Барских перевел еще один свой хит на украинский язык: как звучит обновленная песня "Береги"

Похоже, артист серьезно настроен перевести весь свой русскоязычный репертуар, чтобы больше не петь на языке страны-агрессора.

Макс Барских сообщил в Инстаграмме, что перевел и свой хит "Подруга-ночь".

"Вы вдохновили меня, и это очень важно", – сказал певец. По его словам, у артиста теперь много новых песен, а впереди будет еще больше.

Текст песни "Подруга-ночь" Макса Барских на украинском языке:

Тільки тільки починається ніч

А ти вже встигла сказати ні

Словами б’єшся сильніше

Я кохаю міцніше

Я приймаю цей біль

Розум каже: "забудь та йди"

Ну, а тіло просить дати шанс

Помиляються люди

Люблять все, що нас губить

Те, що знищує нас

Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема

Подруга-ніч

Ти не сама

Вези мене туди, де танці до рання

Танці до рання

З понеділка буде день за два

Буду починати все з нуля

Жити стане непросто

Ти залишила простір,

І розбила любов

Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема

Подруга-ніч

Ти не сама

Вези мене туди, де танці до рання

Танці до рання

Що зі мною, де я, не розумію

Я не знаю, з ким я прийшов

Серед ночі серце шаленіє

І сьогодні все хорошо

Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема

Реакция сети на обновленный трек

Поклонники были удивлены такой активностью артист – третья переведенная песня подряд. Однако фанам певца новая версия песни "Подруга-ночь" понравилась:

"Спасибо за выбор и позицию!!! Тот случай, когда не стыдно за своего кумира".

"Боже, это нереально красиво".

"Мне очень нравятся ваши песни на украинском, я в восторге от вашего профессионализма".

"В разы приятно слушать ваши хиты на украинском".

"Как филолог хочу сказать, что этот перевод "Подруга-ночь" очень удачен и точен".

"Максим, какой вы молодец! Вы гордость матери Украины!"

К слову, на днях на Макс Барских написали заявление в полицию потому, что он во время своего концерта в Кременчуге спел русскоязычную песню "Береги". Однако артист уже успел перевести эту песню на украинский язык.