Несколько дней назад Барских представил свою песню "Туманы" на украинском языке. Тогда он заявлял, что хочет перевести и другие свои русскоязычные песни.
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Похоже, артист серьезно настроен перевести весь свой русскоязычный репертуар, чтобы больше не петь на языке страны-агрессора.
Макс Барских сообщил в Инстаграмме, что перевел и свой хит "Подруга-ночь".
"Вы вдохновили меня, и это очень важно", – сказал певец. По его словам, у артиста теперь много новых песен, а впереди будет еще больше.
Текст песни "Подруга-ночь" Макса Барских на украинском языке:
Тільки тільки починається ніч
А ти вже встигла сказати ні
Словами б’єшся сильніше
Я кохаю міцніше
Я приймаю цей біль
Розум каже: "забудь та йди"
Ну, а тіло просить дати шанс
Помиляються люди
Люблять все, що нас губить
Те, що знищує нас
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання
Танці до рання
З понеділка буде день за два
Буду починати все з нуля
Жити стане непросто
Ти залишила простір,
І розбила любов
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання
Танці до рання
Що зі мною, де я, не розумію
Я не знаю, з ким я прийшов
Серед ночі серце шаленіє
І сьогодні все хорошо
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Реакция сети на обновленный трек
Поклонники были удивлены такой активностью артист – третья переведенная песня подряд. Однако фанам певца новая версия песни "Подруга-ночь" понравилась:
- "Спасибо за выбор и позицию!!! Тот случай, когда не стыдно за своего кумира".
- "Боже, это нереально красиво".
- "Мне очень нравятся ваши песни на украинском, я в восторге от вашего профессионализма".
- "В разы приятно слушать ваши хиты на украинском".
- "Как филолог хочу сказать, что этот перевод "Подруга-ночь" очень удачен и точен".
- "Максим, какой вы молодец! Вы гордость матери Украины!"
К слову, на днях на Макс Барских написали заявление в полицию потому, что он во время своего концерта в Кременчуге спел русскоязычную песню "Береги". Однако артист уже успел перевести эту песню на украинский язык.