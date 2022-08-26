Мне хотелось поддержать дух, – Макс Барских объяснил свое участие в ВСУ

Во второй месяц войны Макс Барских взял в руки оружие, что демонстрировал в своем инстаграме. На съемках праздничного концерта ко Дню Независимости певец объяснил журналистам, почему не на фронте.

Если в начале апреля Макс Барских рассказывал о вступлении в ряды ВСУ, то уже в мае давал концерты в США. На днях он заявил, что на гастроли его отправил командир одного из киевских батальонов, где он записан как резервист.

Важно Тараса Тополю и музыкантов группы "Антитела" выводят с фронта: кто отдал такой приказ

Почему Макс Барских не на фронте

Мне хотелось что-то делать, как-то помочь, поддержать дух. Я приехал в Киев, нашел один батальон, но командир мне сразу сказал, что воинов достаточно, хватает, и я начал выступать с концертами и быть сильнее в том, в чем я могу быть сильнее,

– объяснил Макс Барских.

К слову, в апрельском интервью Vogue артист делился, что в одном из батальонов записан как резервист, потому что не имеет военного опыта. Его назначили ответственным за поставки.

Напомним, в интервью Янине Соколовой Тарас Тополя из группы "Антитела" "подколол" Макса Барских. "Я бы уточнил. А где Макс Барских служит? Знаю, что Саша Положинский пошел к Маркусу, я видел это. Когда мы были в Киеве, я видел в одной из рот Виталика Кириченко из группы "Нумер 482". Мне интересно, а где Барских?" – интересовался Тополя две недели назад.