Из-за Меладзе: Макс Барских не выступит на фестивале в Молдове

Украинский певец Макс Барских отказался участвовать в фестивале Summer Fest 2023, который должен был состояться в Молдове. Все потому, что там будут выступать российские исполнители.

Ранее Макс Барских сообщил организаторам мероприятия о том, что не хочет петь на одной сцене в Кишиневе с Валерием Меладзе. Сначала руководство события заверило артиста, что выступление россиянина отменили, однако они не сдержали своего обещания.

Это интересно Их здесь очень много, – Наталья Денисенко пожаловалась на россиян в Турции.

Макс Барских не будет выступать с Валерием Меладзе

Певец опубликовал пост, в котором сообщил, что не встретится с молдавскими поклонниками этим летом. Но известно, что Барских вскоре отправится в свой международный тур Bestseller. Он планирует посетить Европу, Северную Америку и Азию.

Организаторы мероприятия не смогли выполнить обещание по поводу изменений участников в лайн-апе. Поэтому, к сожалению, моя встреча с молдавскими поклонниками этим летом не состоится,

– отметил артист.

Реакция поклонников

В комментариях под постами в соцсетях фестиваля некоторые пользователи возмутились из-за того, что организаторы отменили выступления Макса Барских и Лободы, а взяли других артистов:

"Что за бред, когда мы покупали билеты, был опубликован другой список артистов. Сейчас вы все изменили и даже нет упоминания о тех артистах";

"Где Макс Барских? Где Лобода?";

"А ведь были Макс Барских и Лобода, почему их нет?";

"А куда делись Лобода и Барских? Их уже не будет?"

, на фестивале также должна била выступать певица Светлана Лобода. Ее выступление было запланировано на 27 июня. Но менеджер певицы заявил, что исполнительница не появится на сцене с российскими артистами.