Раніше Макс Барських повідомив організаторів заходу про те, що не хоче співати на одній сцені в Кишиневі з Валерієм Меладзе. Спершу керівництво події запевнило артиста, що виступ росіянина скасували, проте вони не дотримались своєї обіцянки.

Це цікаво Їх тут дуже багато, – Наталка Денисенко поскаржилася на росіян у Туреччині

Макс Барських не виступатиме з Валерієм Меладзе

Співак опублікував допис, в якому повідомив, що не зустрінеться з молдовськими шанувальниками цього літа. Втім, відомо, що Барських незабаром вирушить у свій міжнародний тур Bestseller. Він планує відвідати Європу, Північну Америку та Азію.

Організатори заходу не змогли виконати обіцянку щодо змін учасників у лайн-апі. Тому, на жаль, моя зустріч з молдовськими прихильниками цього літа не відбудеться,

– зазначив артист.

Реакція шанувальників

В коментарях під дописами в соцмережах фестивалю деякі користувачі обурилися через те, що організатори скасували виступи Макса Барських та Лободи, а натомість взяли інших артистів:

"Що за маячня, коли ми купували квитки, був опублікований інший список артистів. Зараз все змінили та навіть немає згадки про тих артистів";

"Де Макс Барських? Де Лобода?";

"А були ж Макс Барських та Лобода, чому їх немає?";

"А куди поділися Лобода та Барських? Їх вже не буде?".

До слова, на фестивалі також мала виступати співачка Світлана Лобода. Її виступ було заплановано на 27 червня. Втім, менеджер співачки заявив, що виконавиця не з'явиться на сцені з російськими артистами.