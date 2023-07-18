Ранее Макс Барских сообщил организаторам мероприятия о том, что не хочет петь на одной сцене в Кишиневе с Валерием Меладзе. Сначала руководство события заверило артиста, что выступление россиянина отменили, однако они не сдержали своего обещания.
Это интересно Их здесь очень много, – Наталья Денисенко пожаловалась на россиян в Турции.
Макс Барских не будет выступать с Валерием Меладзе
Певец опубликовал пост, в котором сообщил, что не встретится с молдавскими поклонниками этим летом. Но известно, что Барских вскоре отправится в свой международный тур Bestseller. Он планирует посетить Европу, Северную Америку и Азию.
Организаторы мероприятия не смогли выполнить обещание по поводу изменений участников в лайн-апе. Поэтому, к сожалению, моя встреча с молдавскими поклонниками этим летом не состоится,
– отметил артист.
Реакция поклонников
В комментариях под постами в соцсетях фестиваля некоторые пользователи возмутились из-за того, что организаторы отменили выступления Макса Барских и Лободы, а взяли других артистов:
- "Что за бред, когда мы покупали билеты, был опубликован другой список артистов. Сейчас вы все изменили и даже нет упоминания о тех артистах";
- "Где Макс Барских? Где Лобода?";
- "А ведь были Макс Барских и Лобода, почему их нет?";
- "А куда делись Лобода и Барских? Их уже не будет?"