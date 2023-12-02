Показал сыновей и воссоединился с экранной мамой: Маколей Калкин получил звезду на Аллее славы

Звезда "Один дома" Маколей Калкин посетил церемонию в Голливуде, где открыли именную звезду в его честь. Актер впервые вышел в свет вместе со своими сыновьями.

1 декабря 43-летний актер получил именную звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе. На церемонию его пришла поддержать семья – жена Бренда Сонг и сыновья.

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Маколей Калкин впервые показал сыновей

Это впервые Маколей Калкин вышел в свет с сыновьями и показал их публике. Фотографы поймали момент, как звездный отец целует голову младшего сына. Также знаменитость позировал перед камерами в объятиях жены, державшей на руках старшего сына.

Я хотел бы поблагодарить Бренде. Ты абсолютно все. Ты самый лучший человек, которого я когда-либо знал. А после рождения двух наших мальчиков ты стала одним из трех людей, которых я люблю,

– поблагодарил Маколей жену.

Маколей Калкин воссоединился с "экранной мамой" Кэтрин О'Гарой, сыгравшей Кейт Маккалистер в "Один дома". Этот момент взбудоражил обоих актеров.

Маколей, поздравляю. Ты заслужил свою звезду на Аллее славы в Голливуде. И спасибо, что призвал меня, свою "маму", которая не один, а два раза оставила тебя дома одного, чтобы разделить это счастливое событие вместе с тобой. Я так тобою горжусь,

– сказала звезда.

Маколей Калкин – дважды отец