Журналисты заметили Дамиано с новой девушкой на пляже. Было видно, что влюбленные обнимаются и целуются.

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Папарацци заметили Дамиано с американской актрисой и певицей Дав Кэмерон. Их подловили на пляже Бодни в Сиднее. Известно, что девушка на три года старше певца. Влюбленные очень романтично проводили время и были в похожем наряде. Пара много обнималась и целовалась. После того как на пляже стало темно, пара оттуда ушла. Было заметно, что певец понес обувь Дав.



Дамиано Давид и Дав Кэмерон / Фото Chimagazineit

Сообщается, что Дав Кэмерон уже не в первый раз видят на публике вместе с Дамиано. Периодически певца можно заметить в соцсетях Кэмерон. К тому же Дав периодически ходит на концерты группы Måneskin. Поклонники подозревали, что эти двое могут быть в отношениях. Однако это первое появление на публике вдвоем, из которого можно понять, что пара не скрывает свои отношения.

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