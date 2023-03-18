Звезда "Один дома" Маколей Калкин стал отцом во второй раз: кто у него родился, – СМИ

У 42-летнего американского актера Маколя Калкина родился второй ребенок. Инсайдеры утверждают, что это мальчик, и свет он увидел еще три месяца назад, перед Рождеством. Его имя раскрываем дальше.

В пятницу, 17 марта, американские СМИ взорвались новостями о пополнении в семье Маколей Калкина и Бренды Сонг. В декабре прошлого года на свет появился второй сын. Мальчика назвали Карсоном.

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У Карсона есть старший брат – Дакота Сонг Калкин, что родился в апреле 2021 года. Его появление также держали в тайне, пока Маколей Калкин и Бренда Сонг не снялись для мужского журнала Esquire. Киноактриса призналась журналистам, что родила 5 апреля в одной из клиник Лос-Анджелеса и прокомментировала это лаконично: "Мы очень рады".

Кстати, в имени первенца пары есть символизм. Мальчика назвали в честь сестры звезды "Сам дома" Дакоты, которую в 2008 году сбила машина. Водителя не арестовали, ведь правил он не нарушал, девушка внезапно выскочила на проезжую часть.

Что известно об отношениях Маколей Калкина и Бренды Сонг