Возглавила топ Apple Music и тренды тиктока: как украинцы фанатеют от новой песни Майли Сайрус

Новая песня Майли Сайрус Island стала трендом в украинских сетях и чартах, хотя в мире она не занимает лидирующих позиций. Смотрите, как украинцы фанатеют от трека американской певицы.

Не успели отойти от песни Майли Сайрус Flowers, как артистка презентовала новый альбом Endless Summer Vacation. Туда вошла уже знаменитая песня Flowers и новый трек Island, пишет 24 Канал.

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В треке Island Майли Сайрус раздумывает, то ли она застряла на острове, то ли оказалась в раю. Но признается, что мечтает о любви. Отрывок этой лирической и романтической песни артистка опубликовала в тиктоке. За короткое время ролик собрал более 5 миллионов лайков, а среди комментариев – множество комплиментов от украинцев.

Поклонники из Украины хвалят артистку за ее новое творчество и замечают нечто особенное в звучании Майли. Иностранные фаны согласны, потому что считают, что именно сейчас – эра Майли Сайрус.

"Боже, какие у нее песни пошли. Мед для ушей";

"Что-то изменилось в ее песнях и они так душевны";

"Песня заседает в голове. До глубин души";

"Боже, в ней так изменилось все. Наслаждение слушать";

"Этот альбом уникален по своему звучанию, по точности текстов, он точно будет легендарным".

Майли Сайрус – Island: слушайте онлайн

Украинцы фанатеют от Майли Сайрус

Песня Майли Сайрус захватила музыкальные чарты в Украине. Трек Island находится на первом месте рейтингов Apple Music, iTunes, Shazam, Deezer. В то же время композиция не занимает таких лидирующих позиций ни в каких других странах.



Майли Сайрус – в топе чартов / Скриншот с сайта

Island захватил еще и украинский тикток, где множество видео под эту аудиозапись. Под него снимают видео в стиле лайфстайл, рассказывают о ситуации из жизни, готовят любимые блюда и объясняют перевод трека. Украинцы даже шутят, что Майли Сайрус, похоже, будет очень удивлена, если увидит эти видео под ее трек.

В сети считают, что композиция настолько впала в душу, потому что имеет интересный текст и приятный мотив. Многим песня напоминает другие треки, а строчки "застрявшая на острове" напоминают о войне и вынужденном переезде в другие страны.