Не встигли відійти від пісні Майлі Сайрус Flowers, як артистка презентувала новий альбом Endless Summer Vacation. Туди увійшла вже знаменита пісня Flowers та новий трек Island, пише 24 Канал.

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У треку Island Майлі Сайрус роздумує, чи то вона застрягла на острові, чи опинилася в раю. Та зізнається, що мріє про кохання. Уривок цієї ліричної та романтичної пісні артистка опублікувала в тіктоці. За недовгий час ролик зібрав понад 5 мільйонів вподобань, а серед коментарів – безліч компліментів від українців.

Шанувальники з України хвалять артистку за її нову творчість та помічають щось особливе у звучанні Майлі. Іноземні фани погоджуються, бо вважають, що саме зараз – ера Майлі Сайрус.

"Боже, які у неї пісні пішли. Мед для вух";

"Щось змінилось в її піснях і вони такі душевні";

"Пісня засідає в голові. До глибин душі";

"Боже, в ній так змінилося все. Насолода слухати";

"Цей альбом унікальний за своїм звучанням, за влучністю текстів, він точно буде легендарним".

Майлі Сайрус – Island: слухайте онлайн

Українці фанатіють від Майлі Сайрус

Пісня Майлі Сайрус захопила музичні чарти в Україні. Трек Island перебуває на першому місці рейтингів Apple Music, iTunes, Shazam, Deezer. Водночас композиція не займає таких лідируючих позицій в жодних інших країнах.



Майлі Сайрус – у топі чартів / Скриншот з сайту

Island захопив ще й український тікток, де безліч відео під цей аудіозапис. Під нього знімають відео у стилі лайфстайл, розповідають про ситуації з життя, готують улюблені страви та роз'яснюють переклад треку. Українці навіть жартують, що Майлі Сайрус, схоже, буде дуже здивована, якщо побачить ці відео під її трек.

У мережі вважають, що композиція настільки запала в душу, бо має цікавий текст та приємний мотив. Багатьом пісня нагадує інші треки, а рядки "застрягла на острові" нагадують про війну та вимушений переїзд в інші країни.