Не успели отойти от песни Майли Сайрус Flowers, как артистка презентовала новый альбом Endless Summer Vacation. Туда вошла уже знаменитая песня Flowers и новый трек Island, пишет 24 Канал.

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В треке Island Майли Сайрус раздумывает, то ли она застряла на острове, то ли оказалась в раю. Но признается, что мечтает о любви. Отрывок этой лирической и романтической песни артистка опубликовала в тиктоке. За короткое время ролик собрал более 5 миллионов лайков, а среди комментариев – множество комплиментов от украинцев.

Поклонники из Украины хвалят артистку за ее новое творчество и замечают нечто особенное в звучании Майли. Иностранные фаны согласны, потому что считают, что именно сейчас – эра Майли Сайрус.

"Боже, какие у нее песни пошли. Мед для ушей";

"Что-то изменилось в ее песнях и они так душевны";

"Песня заседает в голове. До глубин души";

"Боже, в ней так изменилось все. Наслаждение слушать";

"Этот альбом уникален по своему звучанию, по точности текстов, он точно будет легендарным".

Майли Сайрус – Island: слушайте онлайн

Украинцы фанатеют от Майли Сайрус

Песня Майли Сайрус захватила музыкальные чарты в Украине. Трек Island находится на первом месте рейтингов Apple Music, iTunes, Shazam, Deezer. В то же время композиция не занимает таких лидирующих позиций ни в каких других странах.



Майли Сайрус – в топе чартов / Скриншот с сайта

Island захватил еще и украинский тикток, где множество видео под эту аудиозапись. Под него снимают видео в стиле лайфстайл, рассказывают о ситуации из жизни, готовят любимые блюда и объясняют перевод трека. Украинцы даже шутят, что Майли Сайрус, похоже, будет очень удивлена, если увидит эти видео под ее трек.

В сети считают, что композиция настолько впала в душу, потому что имеет интересный текст и приятный мотив. Многим песня напоминает другие треки, а строчки "застрявшая на острове" напоминают о войне и вынужденном переезде в другие страны.