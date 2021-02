В воскресенье, 7 февраля, на футбольном стадионе в городе Тампа, что во Флориде, состоялось грандиозное событие в мире американского спорта – Супербоул-2021. Даже несмотря на пандемию COVID-19 команды поддержали немало голливудских звезд – Майли Сайрус, The Weeknd, Дженнифер Лопес и другие.

На стадионе "Рэймонд Джеймс Стэдиум" встретились две команды Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс" и "Тампа-Бэй Баккенирс". Из-за карантинных ограничений огромная площадка была заполнена лишь на 30 процентов, однако без масштабных выступлений мировых знаменитостей не обошлось. Впечатляющие шоу в этом году показали Майли Сайрус и The Weeknd.

Выступления звезд на Супербоуле-2021

Перед началом матча на сцену вышла Майли Сайрус, посвятившая свое выступление медикам. Она спела ремикс популярного трека Mickey певицы Toni Basil и исполнила несколько песен с последнего альбома Plastic Hearts. Артистка также выступила в дуэте с рок-легендами Билли Айдолом и Джоан Джетт.

Выступление Майли Сайрус на Супербоуле-2021: смотрите видео онлайн

The Weeknd выступил в перерыве Супербоула-2021. Он показал эффектное шоу с большим количеством танцовщиков, которые, как и он сам, появились перед публикой в красных жакетах и черных брюках. Исполнитель снял бинты и повязки, с которыми выходил на красные дорожки престижных премий, а балет вместо этого повторил образ The Weeknd и дополнил его защитными масками. Артист исполнил хиты Starboy, The Hills, I Feel It Coming, Save Your Tears, Earned It.

Выступление The Weeknd на Супербоуле-2021: смотрите видео онлайн

Звездные гости на Супербоуле-2021

На стадионе в городе Тампа появилось немало голливудских знаменитостей, которые пришли поддержать любимые команды. Среди них Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом. Стоит отметить, что это первый публичный выход пары после слухов о романе бейсболиста со звездой реалити-шоу "Южная очарование" Мэдисон ЛеКрой.

Похоже, влюбленные не считаются со слухами и продолжают демонстрировать семейную идиллию. Среди других гостей – певица Ciara, актриса Ребел Уилсон, супермодель Жизель Бюндхен с детьми, которая пришла поддержать мужа Тома Брэди.