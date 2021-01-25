Американскую певицу Майли Сайрус внесли в списки приглашенных артистов, которые выступят на шоу "Супербоул-2021". Вместе с ней мероприятие будут разогревать хедлайнер события The Weeknd, а также H.E.R., Эрик Черч и Джазмин Салливан.

Источник: твиттер Майли Сайрус

28-летняя звезда выступит на стадионе Raymond James в городе Тампа, Флорида, 7 февраля. На мероприятие уже пригласили несколько тысяч медицинских работников.

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Майли Сайрус выступит на "Супербоуле-2021"

Известно, что грандиозное шоу будут транслировать в сети тикток и канале CBS 7 февраля с 14:30 по местному времени (21:30 по киевскому времени).

Не могу дождаться, чтобы устроить шоу для почетных гостей Национальной футбольной лиги перед игрой. Медицинские работники из Тампы и со всей страны!

– написала Майли Сайрус в сети.

Вероятно, как многие другие хедлайнеры мероприятия с прошлых лет, звезда устроит настоящее шоу и будет поражать публику яркими номерами.



Майли Сайрус выступит на "Супербоуле-2021" / Фото из твиттера Майли Сайрус

Напомним, что в 2020 году "Супербоул" проходил незадолго до пандемии коронавируса – 2 февраля. Хедлайнерами решающего матча Национальной футбольной лиги стали латиноамериканские певицы Шакира и Дженнифер Лопес. В перерыве между игрой на стадионе также выступили рэперы J Balvin и Bad Bunny.