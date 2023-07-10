Впервые после реанимации: Мадонна показалась на прогулке – редкие фото
10 июля 2023, 16:20Читати новину українською
Источник:Лорен Конлин
Американскую певицу Мадонну заметили на прогулке со своей подругой. После информации о серьезной бактериальной инфекции это произошло впервые.
Исполнительница выглядела довольно хорошо. Однако на некоторых фотографиях, попавших в сеть, видно, как артистка опиралась на фонарный столб, когда стояла на пешеходном переходе.
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Как выглядела Мадонна на прогулке
Певица надела спортивные шорты и футболку черного цвета и белые кроссовки Nike с красными вставками. К образу исполнительница добавила массивные солнцезащитные очки и шляпу с широкими полями. Волосы певицы были в заплетены в две косы.
Что известно о состоянии здоровья Мадонны
- 24 июня певицу нашли без сознания и доставили ее в реанимацию в больницу Нью-Йорка. Несколько дней исполнительница провела в отделении интенсивной терапии. Ее менеджер сообщил, что она подхватила серьезную бактериальную инфекцию.
- Затем певицу выписали из больницы и восстанавливаться она продолжала дома. Однако ее самочувствие не очень улучшалось. Она чувствовала слабость и ее постоянно тошнило.
- В сети ходят слухи, что Мадонна употребляла наркотики во время подготовки к мировому турне. Все из-за того, что ей ввели препарат, используемый при передозировке наркотическими веществами. Но следует добавить, что он тоже используется для купирования острого септического шока у пациентов, поэтому при бактериальной инфекции врачи тоже могли его использовать.