Впервые после реанимации: Мадонна показалась на прогулке – редкие фото

Американскую певицу Мадонну заметили на прогулке со своей подругой. После информации о серьезной бактериальной инфекции это произошло впервые.

Исполнительница выглядела довольно хорошо. Однако на некоторых фотографиях, попавших в сеть, видно, как артистка опиралась на фонарный столб, когда стояла на пешеходном переходе.

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Как выглядела Мадонна на прогулке

Певица надела спортивные шорты и футболку черного цвета и белые кроссовки Nike с красными вставками. К образу исполнительница добавила массивные солнцезащитные очки и шляпу с широкими полями. Волосы певицы были в заплетены в две косы.

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