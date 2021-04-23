Легендарная артистка примерила наряды из новой коллекции премиального бренда Burberry. Фотосессия состоялась на небольшом балконе с видом на ночной город. Мадонна позировала в образе total black. Корсетом с кружевной вставкой она подчеркнула большую аппетитную грудь. На бюсте акцентировали и многочисленные колье.

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Низ аутфита звезды был не менее откровенен. Она надела атласные трусики, сетчатые колготы и кожаные ботфорты с квадратным носком. Поверх артистка накинула эпатажный плащ с вызывающим декором. Длинные волосы Мадонна распустила и надела многочисленные украшения.

В таком пикантном образе певица без колебаний расставляла ноги и выпячивала грудь на камеру. Съемка выдалась очень эротичной. Она поразила почти полмиллиона пользователей.

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Пикантные образы Мадонны: