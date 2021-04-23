Легендарна артистка приміряла вбрання з нової колекції преміального бренду Burberry. Фотосесія відбулася на невеликому балконі з виглядом на нічне місто. Мадонна позувала в образі total black. Корсетом з мереживною вставкою вона підкреслила великі апетитні груди. На бюсті акцентували й численні кольє.

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Низ аутфіту зірки був не менш відвертий. Вона одягла атласні трусики, сітчасті колготи та шкіряні ботфорти з квадратним носком. Наверх артистка накинула епатажний плащ з зухвалим декором. Довге волосся Мадонна розпустила та одягла численні прикраси.

У такому пікантному образі співачка без вагань розставляла ноги та випинала груди на камеру. Зйомка видалася дуже еротичною. Вона вразила майже півмільйона користувачів.

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Пікантні образи Мадонни: