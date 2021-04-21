Американская артистка продолжает удивлять публику молодостью. Как на сцене, так и в реальной жизни Мадонна предпочитает премиальные бренды. На этот раз звезда сделала ставку на Gucci.

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Образ Мадонны от Gucci

Певица предстала на ужине в роскошном голубом костюме-тройке со стильными брюками палаццо. Удлиненный пиджак подчеркнул стройную фигуру Мадонны, над которой она тщательно работает. Элегантный наряд от итальянского бренда Gucci она соединила с черными ботинками на невысоких каблуках и маленьким кожаным клатчем в тон.

Звезда подобрала множество аксессуаров – массивное ожерелье с подвесками, кольца, серьги, браслеты и очки с широкой черной оправой. Длинные волосы платиново-русого оттенка она уложила ровно и нанесла едва заметный макияж с нежно-розовой помадой. Мадонна восхитила многомиллионную аудиторию гладкой сияющей кожей, в который раз вызвав слухи о пластике.

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Напомним, в гардеробе Мадонны есть вещи и от украинских дизайнеров. Ранее она демонстрировала смелый образ в шляпе от Руслана Багинского. Головными уборами от нашего модельера она часто довершает свои эпатажные look.