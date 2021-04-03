Американская поп-дива Мадонна обнародовала новые пикантные селфи. Певица позировала обнаженной и не постеснялась засветить грудь без белья.

62-летняя знаменитость взбудоражила почти 16-миллионную аудиторию в инстаграме новой смелой выходкой. Она устроила уже вторую эротическую фотосессию за последние несколько дней. Если для первой домашней съемки Мадонна подобрала провокационное белье, то теперь решилась полностью раздеться.

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В своем роскошном поместье артистка позировала с накладными волосами белого цвета. Длинными прядями она прикрыла обнаженную грудь. Мадонна выглядела очень сексуально и умышленно привлекла внимание к бюсту многочисленными аксессуарами. Она надела множество подвесок с кулонами.

Певица показала лишь верхнюю часть тела, однако, учитывая ее бунтарский нрав, она обнажилась перед камерой полностью. "Почему я должна все объяснять", – дерзко подписала Мадонна.



Мадонна топлес / Фото Instagram / @madonna



Мадонна топлес / Фото Instagram / @madonna

Добавим, в Мадонне гармонично сочетается невероятная сексуальность и материнский инстинкт. Сегодня она может изготавливать игрушки для елки с шестью детьми, а завтра эротично позировать с молодым бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.