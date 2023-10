Исполнительница подняла сине-желтый флаг во время исполнения композиции Don't Cry for Me Argentina. В свою очередь зрители громко аплодировали исполнительнице.

14 октября, на стадионе The O2 Arena, состоялся первый концерт артистки в рамках мирового турне в честь 40-летия ее музыкальной карьеры под названием Celebration. Звезда исполнила более 40 своих популярных треков. Среди них – Don't Cry for Me Argentina. Во время его исполнения артистка держала украинский флаг. Поклонники поддерживали певицу громкими аплодисментами.

Что Мадонна говорит о великой войне в Украине: главное

С начала полномасштабного вторжения России певица встала на сторону Украины. Она призвала людей помогать украинцам. В частности, посылать гуманитарную помощь. Мадонна поддерживает Владимира Зеленского и опубликовала видео, где показала последствия российского вторжения, и сравнила Путина с Адольфом Гитлером.

"Нелепое и жадное вторжение России в Украину должно остановиться! Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, жизнь которых пострадала от этого кризиса. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека", — подчеркнула исполнительница.