О митинге в социальных сетях сообщалось ранее, но самые известные музыкальные исполнители, актеры и ведущие обратятся к украинцам и выскажут свою позицию. Благотворительное мероприятие поможет собрать финансовую и гуманитарную помощь для украинских беженцев.

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После события в Варшаве объявят сумму взносов, которые получится собрать благодаря знаменитостям. Мероприятие возглавят глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Кроме вышеуказанных звезд, в событии также примут участие Эллен ДеДженерес, Билли Портер, Брюс Спрингстин и многие другие. Что касается Билли Айлиш, то раньше она уже "включалась" в прямом эфире с братом во время благотворительного концерта в Бирмингеме, Великобритания.



Билли Айлиш обращалась к украинцам на концерте в Бирмингеме / Фото Metro