Представительницей от Украины на конкурс "Мисс Вселенная-2020" стала красавица Елизавета Ястремская. Девушка вошла в список 21 лучшей участницы конкурса. Хоть это и не победа, но модель призналась, что благодарна и за такой результат.

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Десятки других участниц тоже соревновались за лучшие места в финале и прошли немало этапов шоу, один из которых – показ вечерних платьев. На сцене в Майами девушки могли продемонстрировать образы либо же отечественных дизайнеров, либо других кутюрье, но стоит сказать точно, что все они были безупречными.

Главными цветами этого этапа конкурса смело можно считать красный и синий. В частности, именно в красных платьях на сцене позировали мексиканка Андреа Мези, которая стала "Мисс Вселенная-2020", а также украинка Елизавета Ястремская.

К слову "Мисс Вселенная-2020": какое место в конкурсе заняла украинка Елизавета Ястремская



"Мисс Вселенная-2020" Андреа Мези / Фото Getty Images



Украинка Елизавета Ястремская на "Мисс Вселенная-2020" / Фото Getty Images​

Все платья поражали обилием расшитого бисера, сияющих камней и пайеток. Чтобы придать участницам большей пикантности, почти все платья содержали элементы "обнажения": у кого-то было откровенное декольте, у кого-то – экстремальный разрез от бедра, а еще у других – обнаженные зоны талии или же спины.

Лучшие платья "Мисс Вселенная-2020"

Предлагаем самим посмотреть несколько эффектных платьев со сцены "Мисс Вселенная-2020", которые выбрала редакция Showbiz 24.



"Мисс Таиланд" Аманда Обдам / Фото Getty Images



"Мисс Ямайка" Микеал-Симон Уильямс / Фото Getty Images



"Мисс Коста-Рика" Ивонн Сердас Касканте / Фото Getty Images



"Мисс Южная Африка" Наташа Жубер / Фото Getty Images



"Мисс Перу" Янк Масета / Фото Getty Images



"Мисс Бразилия" Юлия Гама / Фото Getty Images



"Мисс Доминиканская Республика" Кимберли Хименес / Фото Getty Images



"Мисс Индонезия" Аю Маулида Путри / Фото Getty Images



"Мисс Ирландия" Надя Сеерс / Фото Getty Images



"Мисс Польша" Наталия Пигула / Фото Getty Images



"Мисс Франция" Амандин Пети / Фото Getty Images



"Мисс Корея" Гари Парк / Фото Getty Images