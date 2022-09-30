Тарас Тополя, Тарабарова, Ясиновский и другие: лучшие интервью сентября

В течение последнего месяца, когда произошло много позитивных событий на фронте, между тем удалось поговорить о самых интересных вещах с украинскими звездами. Среди них был и откомандированный с фронта Тарас Тополя, и Светлана Тарабарова с Тоней Матвиенко, и многие другие звезды.

С началом учебного периода в школах и университетах многие артисты вернулись в Украину. Они привыкают к домашнему быту после эмиграции и наводят порядок в домах. Однако есть и оставшиеся за пределами страны ради безопасности детей. О собственном опыте переезда за границу с нами поговорила Тоня Матвиенко. Как из-за финансовых проблем Светлана Тарабарова продает собственный дом мечты, который был в оккупации, – тоже читайте у нас.

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Почему на телеэкраны возвращаются развлекательные шоу – об этом в интервью с Владимиром Завадюком. Как занимается волонтерством Роман Ясиновский и звезда "Кайдашевой семьи" и "Снайпера..."? Что рассказывает о новом опыте кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Денис Буданов и как Константин Кляцкин снимал документальное кино в Буче и других городах Киевской области после деоккупации – все это ищите ниже.

О конфликте с Кароль, карьере Горбунова и судьбе "Голоса": интервью с продюсером Завадюком

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"Украинским языком можно говорить о чем угодно – петь, общаться, вести серьезные совещания, говорить с любимым человеком. Украинским языком можно говорить и о страсти, и о сексе. Украинский язык невероятно благозвучен. И мне приятно, что большинство новых артистов, которые появляются сейчас, это артисты, впервые вышедшие на большую сцену именно в "Голосе країни". Все наконец поняли, что "Голос країни" был, есть и будет главной сценой и проектом, который всегда был о генокоде нашей нации и об украинской музыке", – продюсер развлекательных проектов Владимир Завадюк.

Интервью с Владимиром Завадюком в видеоформате

Именно сейчас лучшее время, чтобы украинизироваться, – откровенное интервью с актером Романом Ясиновским

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"Как говорил мне один хороший друг, серьезный военный: ну окей, пойдешь ты воевать, но ты можешь стать или хорошим бойцом, или плохим. Я вот проходил подготовку, но это не то… люди этим живут, а ты этим не живешь. С одной стороны мне больно это слышать, потому что каждый нормальный украинец хотел бы взять в руки автомат и идти стрелять в москаля, но с другой стороны это правда, потому что чего хочет Путин? Кроме военных людей, людей образования, он хочет убить больше людей культуры. А я как раз им и есть. А если убить культуру, то это значит убить нацию. Поэтому пока я постараюсь сразиться на своем культурном фронте, но, если надо будет, то пойду и на военный", – киноактер Роман Ясиновский.



Роман Ясиновский о кино, военной подготовке и волонтерстве / Коллаж 24 канала

О службе "Антител" на фронте и знакомство с Эдом Шираном: интервью с Тарасом Тополей

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"Получили приказ от командира ВСУ, что мы остаемся бойцами 130 батальона территориальной обороны, но выходим из передовой в Киев, чтобы немного переключиться непосредственно на то дело, ради которого мы собрались когда-то в коллектив. Ради музыки, творчества. Мы поддерживаем такое решение главнокомандующего, хотя я повсюду акцентирую: если завтра придет приказ вернуться на передовую, то "Антитела" здесь, в Украине. Мы выполним этот приказ несмотря на то, что мы музыканты. Собственно, как сделали в первый день войны. 6 месяцев были непосредственно участниками боевых действий. Сначала в Киевской области, а затем были передислоцированы на север Харьковщины, под Белгород", – лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Интервью с Тарасом Тополей в видеоформате

Любое творчество должно идти от сердца – интервью с членом Оскаровского комитета Будановым

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"Когда я только начал увлекаться кино, то как раз премия Оскар стала моим гидом в мир кино. Я изучал, какие фильмы номинировались на конкурс, какие получили награды, как работает Американская киноакадемия, как работает Оскар. Это было довольно интересно и побудило не только смотреть кино, а изучать, как оно работает и как работает индустрия вокруг этих процессов. И вот это стало своеобразным толчком еще в школьные годы. И именно Оскар, наверное, "свел" меня с украинским кино, потому что об украинских лентах еще конца 1990- х – начале 2000-х я узнавал именно из-за объявления о том, что какой-то там "украинский фильм выдвинут на Оскар". И вот сейчас, совместно с коллегами, имел честь выбирать, какой фильм будет представлять Украину на главной, не побоюсь этого слова, кинопремии в мире", – программный координатор фестиваля Kharkiv MeetDocs и член Украинского Оскаровского Комитета Денис Буданов.



Денис Буданов о фильмах на Оскар от Украины и харьковский фестиваль / Коллаж 24 канала

О дочерях, жизни в Великобритании и карьере за рубежом: искреннее интервью с Тоней Матвиенко

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"Когда въехала в Украину, поняла, что все баннеры на украинском языке, я все понимаю. Рассматривала каждый уголок. Я ведь не была в Украине почти пол года. Дом запомнился, мама, двор. Каждый день были встречи. То я ездила к знакомым, то они ко мне домой. Гости были каждый день. Села за руль в своем любимом Киеве. Это были очень насыщенные 3 недели: благотворительные концерты, встречи, съемки ко Дню Независимости. Мама говорила: "Ты приехала, а я тебя дома не вижу. Где ты ходишь?", – певица Тоня Матвиенко.

Интервью с Тоней Матвиенко в видеоформате

Как это – снимать фильм у только что освобожденных Буче и Ирпене: интервью с Кляцким

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"Победа для нас в профессиональном смысле ничего не изменит. Надо снимать бесконечно много. Несмотря на отсутствие финансирования, любой поддержки со стороны государства, запасов, техники и всего прочего – снимать, снимать, снимать! Что-то мы успеем смонтировать и опубликовать до победы, но большинство из этого материала увидит свет нескоро, а даже когда победим, сесть и монтировать тоже не получится, потому что будут освобождены территории, Крым. Надо быть повсюду и обязательно с камерой. Единственное, что точно могу сказать, это то, что если документалистам дать работать, наша история уж точно не перепишется", – убежден кинорежиссер Константин Кляцкин.



Константин Кляцкин снял документальный фильм в деоккупированной Киевщине / Коллаж 24 канала

"Жаловаться – не моя фишка": интервью с Тарабаровой о кризисе, куме Ярмаке и концертах для ВСУ

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"Действительно, профессия артиста, весь развлекательный бизнес сейчас уже бизнесом не назовешь. Потому что даже в карантин мы имели возможность работать в рекламном бизнесе, а сейчас даже реклама страдает. Бюджетов огромных нет, но выкрутимся, выстоим. Мои концерты все благотворительные, они для наших военных, для наших защитников, и для меня это честь. Кризис есть, он ужасен, но жаловаться – не моя фишка, извините. Мы действительно впервые столкнулись с таким кризисом, что не можем выплачивать кредит за дом, поэтому в ближайшее время выставляем его на продажу", – певица Светлана Тарабарова.

Блиц-интервью со Светланой Тарабаровой в видеоформате