Я не хочу начинать драму, – Мика Ньютон о "плагиате" ее песни на Евровидении-2023

Певицу Loreen, которая представит Швецию на Евровидении-2023, обвиняют в плагиате. Критики считают, что песня Tattoo очень напоминает трек украинской певицы Мики Ньютон. На это уже отреагировала украинка.

Слушатели отмечают, что песня представительницы Швеции напоминает популярную песню 16-летней давности "В плену", которую создала украинская певица, передает 24 Канал. Напомним, что Loreen уже побеждала на Евровидении 2012 года с треком Euphoria.

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В этом году на Евровидении-2023 шведская певица споет трек Tattoo. Интересно, что Loreen сразу стала лидером в букмекерских прогнозах, она даже обогнала группу TVORCHI.

И хотя многие критики считают, что эта песня плагиат, потому что имеет идентичный мотив, но винить Loreen в умышленной краже не стоит. Кроме того, слушатели нашли композицию с практически такой же мелодией под названием Flying Free, которая была впервые выпущена в 1999 году малоизвестным музыкальным коллективом Pont Aeri.

Как отреагировала украинка Мика Ньютон

В Instagram-Stories украинская певица уже прокомментировала ситуацию – она подчеркнула, что не видит в этом никакой драмы.

Мика Ньютон ответила, что не хочет это комментировать, потому что ей не нужна драма! Кроме того, она пожелала Loreen победы на Евровидении.

Жизнь слишком коротка, чтобы спорить за песни, звучат они все равно или нет. Кто-то из вас думает, что да, кто-то – нет. Моя песня вышла в 2005 году. Пожалуйста, прекратите забрасывать меня сообщениями и отметками. Давайте поддерживать друг друга!,

– написала Ньютон.



Реакция Мики Ньютон на песню шведки Loreen / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

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