Loreen уже побеждала на Евровидении в 2012 году. Ее песня Euphoria до сих пор является одним из самых популярных хитов песенного конкурса. Швеция решила дать артистке еще один шанс и повторить свой триумф уже в Ливерпуле.

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Loreen представит Швецию на Евровидение-2023

На официальном ютуб-канале уже появилось видео выступления Loreen на Melodifestivalen 2023. На нацотборе Евровидения-2023 она показала потрясающий номер в дерзком костюме между экранами, которые якобы пытаются зажать ее. Не обошлось и без экстравагантных танцев, ставших изюминкой ее перформансов.

Loreen будет представлять Швецию на песенном конкурсе Евровидения-2023 в Ливерпуле с песней Tattoo,

– говорится на ютубе.

Loreen представит Швецию на Евровидении-2023 – Tattoo: смотрите видео онлайн

В комментариях отреагировали бурно:

"Не могу поверить, что в подростковом возрасте видела победу Loreen на Евровидении, а теперь, когда стала взрослой, это может произойти снова. Она абсолютная гордость Швеции";

"Мне было 14 лет, когда Loreen победила в Баку. Эйфория, которую я испытала тогда, была незабываемой. Через 11 лет она может повторить свой подвиг, я здесь для этого";

"Она действительно великолепна! У нее такая невероятная сила и эмоциональность в голосе! Это потрясающе";

"Постановка, пение и исполнение были невероятными от начала до конца. Я не хотел, чтобы это кончалось";

"Все на месте и на уровне победителя Евровидения! Не могу дождаться, что будет в Ливерпуле".

Реакция букмекеров на участие Loreen в Евровидении-2023

После появления Loreen среди участников Евровидения-2023 букмекеры изменили свои прогнозы. На ее победу ставят 51,5%. Так, Швеция обошла Финляндию – 14,7%, а Украину сдвинула на третье место – 13,5%.

Кстати, Loreen поддерживает Украину. В мае 2022 года она обратилась со словами: "Я волнуюсь за вас и люблю вас. Пожалуйста, будьте сильными и держитесь. И хоть мы не знакомы, но я люблю вас. Берегите себя". Кроме того, артистка предлагала помощь Джамале – приглашала с сыновьями в Стокгольм к себе домой.