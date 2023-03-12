Loreen уже побеждала на Евровидении в 2012 году. Ее песня Euphoria до сих пор является одним из самых популярных хитов песенного конкурса. Швеция решила дать артистке еще один шанс и повторить свой триумф уже в Ливерпуле.
Читайте также Букмекеры обновили прогнозы по Евровидению-2023: кто подвинул Украину
Loreen представит Швецию на Евровидение-2023
На официальном ютуб-канале уже появилось видео выступления Loreen на Melodifestivalen 2023. На нацотборе Евровидения-2023 она показала потрясающий номер в дерзком костюме между экранами, которые якобы пытаются зажать ее. Не обошлось и без экстравагантных танцев, ставших изюминкой ее перформансов.
Loreen будет представлять Швецию на песенном конкурсе Евровидения-2023 в Ливерпуле с песней Tattoo,
– говорится на ютубе.
Loreen представит Швецию на Евровидении-2023 – Tattoo: смотрите видео онлайн
В комментариях отреагировали бурно:
- "Не могу поверить, что в подростковом возрасте видела победу Loreen на Евровидении, а теперь, когда стала взрослой, это может произойти снова. Она абсолютная гордость Швеции";
- "Мне было 14 лет, когда Loreen победила в Баку. Эйфория, которую я испытала тогда, была незабываемой. Через 11 лет она может повторить свой подвиг, я здесь для этого";
- "Она действительно великолепна! У нее такая невероятная сила и эмоциональность в голосе! Это потрясающе";
- "Постановка, пение и исполнение были невероятными от начала до конца. Я не хотел, чтобы это кончалось";
- "Все на месте и на уровне победителя Евровидения! Не могу дождаться, что будет в Ливерпуле".
Реакция букмекеров на участие Loreen в Евровидении-2023
После появления Loreen среди участников Евровидения-2023 букмекеры изменили свои прогнозы. На ее победу ставят 51,5%. Так, Швеция обошла Финляндию – 14,7%, а Украину сдвинула на третье место – 13,5%.
Кстати, Loreen поддерживает Украину. В мае 2022 года она обратилась со словами: "Я волнуюсь за вас и люблю вас. Пожалуйста, будьте сильными и держитесь. И хоть мы не знакомы, но я люблю вас. Берегите себя". Кроме того, артистка предлагала помощь Джамале – приглашала с сыновьями в Стокгольм к себе домой.