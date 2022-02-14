Лодыгин готов уйти в отставку из-за скандала с Нацотбором

Председатель оргкомитета по отбору на Евровидение-2022 и член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин может уйти в отставку, если будет в этом необходимость. Все, чтобы подтвердить чистую репутацию компании из-за скандала с отбором.

Такое заявление Ярослав Лодыгин сделал на пресс-конференции Суспільного 14 февраля, через 2 дня после финала отбора. После того как Alina Pash выиграла конкурс, "всплыло" немало скандальных подробностей о ее прошлом, поэтому отбор этого года стал одной из центральных тем последних дней.

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По словам Лодыгина, для него доверие к Суспільному как к институции – главная причина, почему он работает в компании.

Сейчас вижу сигналы недоверия к моей работе от общества и от отношения, выраженного в наблюдательном совете НСТУ. Я согласен принять такую ​​аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить абсолютно кристально чистую репутацию Суспільного по этому делу.

– сказал Лодыгин.

В частности, он убежден, что Украина сделала "правильный выбор" в пользу Alina Pash, ведь талант и песню певицы мгновенно оценили букмекерские конторы в Европе и музыкальные обозреватели.

"Мне кажется, что главная цель Национального отбора – выбрать артиста, который может высоко и достойно представить страну. Я абсолютно разделяю позицию компании, что если будут обнаружены факты нарушения, мы вынуждены будем дисквалифицировать Алину, и тогда уже будет разговаривать с артистом, занявшим второе место", – добавил Лодыгин.

Главное из пресс-конференции Суспільного

Оргкомитет конкурса объяснил, почему не показал баллы из конверта зрительского голосования группы Kalush Orchestra;

Из-за скандала и политизации конкурса Украина может не принять участие в шоу в Италии;

Представители Суспільного также ответили, почему голоса за некоторых участников не засчитывались при отборе;

Перед конференцией оргкомитет Евровидения в Украине также заявил, что подал в Государственную пограничную службу запрос на подтверждение или опровержение факта, что Alina Pash перед Нацотбором подала поддельную справку о сухопутном пересечении границы с Крымом.

, что Ярослав Лодыгин член правления НСТУ с августа 2019 года. Он, в частности, ответственный за UA: Перший и UA: Культура. Он также режиссер, сценарист и основатель радио "Аристократы".