Светлана Лобода призналась, что пять месяцев назад ее жизнь перевернулась. Она даже не думала молчать и делать вид, что ничего не понимает. Уже 24 февраля до нее дошло, что так, как прежде, никогда больше не будет.

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Почему Лобода поддержала Украину только после 24 февраля

Мне было очень тяжело. Исходя из того, что последние 8 лет я работала по всему миру, в том числе в россии и была одним из лидирующих артистов в россии. Когда 24 числа все это произошло, я не понимала, как жить дальше. Я не понимала, какой будет моя жизнь дальше, потому что мое решение было однозначно – собрать всех, собрать всю семью, всю свою команду и уехать из россии. Я против войны, против кровопролития, против убийств. Это нелюди,

– заявила Светлана Лобода.

"Карьера карьерой, работа работой, деньги деньгами, а то, что касается твоего тыла, твоих корней – это основное", – подытожила звезда.

Что Лобода думает о коллегах-молчунах и русских

Последние несколько лет Светлана Лобода была едва ли не самой популярной певицей россии и тесно общалась со звездами, многие из которых и словом не обмолвились о войне в Украине. Она говорит, что не может осуждать молчащих артистов, потому что после 24 февраля каждый избрал свой путь.

"Мы не можем осуждать этих людей, мы можем осуждать людей, которые говорят, что они за войну", – объясняет певица. Таких, по ее мнению, чуть ли не вся россия.

"Общая масса людей, живущих там в россии, слышит только одну информацию из телевизоров, по радио. Пропаганда, которая работает на очень высоком уровне. У них нет другой точки зрения, они стараются не читать интернет, они себя ограждают и слышат только то, что хотят слышать… Вечером они приходят и смотрят телевизор. Сейчас, говорят, телевизор перебил холодильник, телевизор стал самой главной фигурой в квартире", – считает Лобода.

Интеллигенция уехала вся. Люди здравомыслящие, люди, чувствующие в себе силы бороться, жить дальше, находить себе место в другом городе, в другой стране, они уезжают, они не могут смириться с этим. Люди, которые смиряются, так устроен их организм, видимо, они могут абстрагироваться, видимо, они могут этого не замечать. Или они объясняют себе, что это не моя история, это где-то далеко,

– говорит артистка о коллегах-молчунах.