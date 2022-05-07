Люди зомбированы, – Наталья Могилевская рассказала о диалоге с братом из России, который ей не верит

У Натальи Могилевской есть родственники на России, и, несмотря на это, она считает, что нет хороших россиян. Все потому, что их мозги тоже промыты пропагандой, брат певицы не верит, что видео, которые она ему присылает, сняты в 2022 году.

Война расставила все точки над "и" и показала настоящие лица людей. Так, многие украинцы разорвали все связи с родственниками из России. Одни просто забыли их номера, другие пытались достучаться. В числе последних и Наталья Могилевская.

Читайте также 74-летняя Нина Матвиенко со слезами встречала дочь и внучек на вокзале в Германии: видео

Наталья Могилевская о диалоге с братом из России

У 46-летней певицы в России живут родные. Она общалась с братом, однако тот не верил никаким ее аргументам и даже видео – реальным кадрам из Украины.

Довольно тяжело было с ними разговаривать. Мой брат говорил мне: "А какого года это видео? Что ты мне присылаешь?" Пропаганда очень мощная, профессиональная, поэтому люди действительно зомбированы. За два месяца войны только слепой, глухой и тупой не понял, что происходит,

– заявила Наталья Могилевская.

Она убеждена, что в железном занавесе, который построил Кремль, "достаточно дырочек, чтобы здравомыслящий человек мог все взвесить и иметь свое мнение". Очевидно, ее родственники не такие, потому что всех россиян она считает врагами Украины.

"Сегодня в стране война, действуют законы военного времени. Сегодня наш враг – это Россия, все. Не может быть другой позиции. Какие-то другие позиции – государственная измена", – резко высказалась Могилевская.

Наталья Могилевская / Скриншот с видео

К теме Андрей Бедняков рассказал, что с его родственниками из России и где они сейчас

Кто из украинских звезд больше не общается с родными из России