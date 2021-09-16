Звездная семья остановилась в 5-звездочном отеле, что в Порто Монтенегро. Вместе с ними – большая съемочная группа, ведь пока Максим Михайлюк с дочкой наслаждаются отпуском, Даша Хлистун работает.

К теме "Холостяк" Макс Михайлюк с женой и дочерью полетел в Черногорию

Сейчас модель не рассекречивает ни какие детали съемки, однако, похоже, она работает над большим проектом, ведь с четырехмесячной Арианой все время сидит отец. Несмотря на бешеный ритм молодая мама находит время для купаний в море с дочкой и романтических ужинов с мужем.

Мы обязательно вернемся в Черногорию. Наше первое мини-путешествие семьей,

– подписала Даша Хлистун.

Новые семейные фото Макса Михайлюка из Черногории

"Холостяк" Михайлюк с женой и дочерью в Черногории / Фото из инстаграма Даши Хлистун

Жена "Холостяка" Михайлюка с дочкой в Черногории / Фото из инстаграма Даши Хлистун