Любительница России Лобода подтвердила концерт в Одессе

Российская певица и гастролерша Светлана Лобода заявила, что все же выступит с концертом в Одессе 14 августа. Она призналась, что якобы "скучала по Украине", однако так и не может назвать Россию агрессором.

Певица Светлана Лобода, которая живет и развивает карьеру в России, выступит с концертом в клубе Ibiza в Одессе. Это заведение примет еще немало российских гастролеров этим летом.

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На концерте артистка планирует исполнять треки вживую, в частности песню Allo.

Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с горячими танцами, любимыми хитами и, конечно, премьерами,

– написала Лобода.

Отметим, о концерте Светланы Лободы стало известно еще 19 июля. Однако тогда певица, которая активно гастролирует по стране-агрессору и получает там музыкальные награды, никак не комментировала эту новость.

Впоследствии артистка приехала в Украину. Она посещала радиостанции, на которых представляла свой новый трек. На удивление, в комментариях под сообщениями Светланы Лободы очень редко можно найти негативные комментарии. Большинство подписчиков рады концерту звезды в Украине.

Какие российские гастролеры планируют посетить Украину

Многие знаменитости, которые финансируют российскую армию, планируют приехать в Украину и зарабатывать деньги здесь, что совсем их не смущает.