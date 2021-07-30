Любительница России Лобода подтвердила концерт в Одессе

30 июля 2021 , 12:18
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Источник:

инстаграм Светланы Лободы

Российская певица и гастролерша Светлана Лобода заявила, что все же выступит с концертом в Одессе 14 августа. Она призналась, что якобы "скучала по Украине", однако так и не может назвать Россию агрессором.

Певица Светлана Лобода, которая живет и развивает карьеру в России, выступит с концертом в клубе Ibiza в Одессе. Это заведение примет еще немало российских гастролеров этим летом.

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На концерте артистка планирует исполнять треки вживую, в частности песню Allo.

Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с горячими танцами, любимыми хитами и, конечно, премьерами,
– написала Лобода.

Отметим, о концерте Светланы Лободы стало известно еще 19 июля. Однако тогда певица, которая активно гастролирует по стране-агрессору и получает там музыкальные награды, никак не комментировала эту новость.

Впоследствии артистка приехала в Украину. Она посещала радиостанции, на которых представляла свой новый трек. На удивление, в комментариях под сообщениями Светланы Лободы очень редко можно найти негативные комментарии. Большинство подписчиков рады концерту звезды в Украине.

Какие российские гастролеры планируют посетить Украину

Многие знаменитости, которые финансируют российскую армию, планируют приехать в Украину и зарабатывать деньги здесь, что совсем их не смущает.

  • 8 августа в Одессе выступит скандальный Баста, который не скрывает, что посещал Крым.
  • 16 и 17 августа вернуться в Украину планирует Ани Лорак. Она не теряет надежду вернуться в Украину и выступать здесь, но такому возвращению сами украинцы не очень рады.
  • 27 октября в Киеве выступит певица Елка, которой живется в России "очень хорошо".

 

Автор: Марія Касій