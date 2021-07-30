Певица Светлана Лобода, которая живет и развивает карьеру в России, выступит с концертом в клубе Ibiza в Одессе. Это заведение примет еще немало российских гастролеров этим летом.
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На концерте артистка планирует исполнять треки вживую, в частности песню Allo.
Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. Обещаю, вас ждет грандиозный вечер с горячими танцами, любимыми хитами и, конечно, премьерами,
– написала Лобода.
Отметим, о концерте Светланы Лободы стало известно еще 19 июля. Однако тогда певица, которая активно гастролирует по стране-агрессору и получает там музыкальные награды, никак не комментировала эту новость.
Впоследствии артистка приехала в Украину. Она посещала радиостанции, на которых представляла свой новый трек. На удивление, в комментариях под сообщениями Светланы Лободы очень редко можно найти негативные комментарии. Большинство подписчиков рады концерту звезды в Украине.
Какие российские гастролеры планируют посетить Украину
Многие знаменитости, которые финансируют российскую армию, планируют приехать в Украину и зарабатывать деньги здесь, что совсем их не смущает.
- 8 августа в Одессе выступит скандальный Баста, который не скрывает, что посещал Крым.
- 16 и 17 августа вернуться в Украину планирует Ани Лорак. Она не теряет надежду вернуться в Украину и выступать здесь, но такому возвращению сами украинцы не очень рады.
- 27 октября в Киеве выступит певица Елка, которой живется в России "очень хорошо".