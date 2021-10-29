Любимый очень соскучился, – Иванна Онуфрийчук сфотографировалась среди сотен роз

Муж Иванны Онуфрийчук живет в Швейцарии. Из-за насыщенной подготовки к прямым эфирам "Танцев со звездами" она не может летать к нему каждую неделю. Миллионер так соскучился по жене, что прислал ей семь букетов роз.

Поклонники Иванны Онуфрийчук знают, что ее муж Алмаз не скупится на подарки и сюрпризы. Даже на расстоянии ему удается поражать любимую эффектными поступками. Да, казахский бизнесмен доставил жене сотни разноцветных роз.

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Все семь букетов едва поместились на большой двуспальной кровати в спальне телезвезды. Это красные, белые, розовые и желтые розы, количество которых сложно подсчитать. Кроме цветов, миллионер поразил Иванну Онуфрийчук десятками воздушных шаров.

Когда любимый очень соскучился,

– подписала ведущая.

Поскольку Алмаза нет ни в одной из социальных сетей, он никак не отреагировал на романтическое сообщение жены. Сюрприз оценила Ольга Сумская. "Ой, какая красота! Таких мужчин сейчас не найдешь. Фантастически", – написала актриса.



Иванна Онуфрийчук с розами / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"



Иванна Онуфрийчук с розами / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"

Миллионер не впервые покоряет Иванну Онуфрийчук эффектными сюрпризами:

в сентябре влюбленные летали на воздушном шаре над живописной Швейцарией. В воздухе их угощали блюдами высокой кухни с ресторанной подачей;

Недавно Алмаз прислал жене сотни роз, воздушных шаров и мягких игрушек. Да, ее элитная квартира в столице превратилась в оранжерею.