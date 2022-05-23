Любимец девушек: как выглядит танцовщик Kalush Orchestra КилимМэн без костюма

После победы на Евровидении-2022 об украинской группе Kalush Orchestra говорят в разных уголках мира. Теперь внимание приковано к каждому из участников коллектива. В частности, многих поклонников интересует, как выглядит без маски харизматичный танцовщик МС КилимМэн.

Зажигательный брейкданс танцовщика Kalush Orchestra не смог оставить равнодушными поклонников коллектива. КилимМэн никогда не появляется на сцене без костюма ковра, полностью закрывающего лицо и тело. А в реальной жизни парень предпочитает обычную одежду и не одевает сценический наряд.

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Как КилимМэн выглядит без костюма

Настоящее имя КилимМэна – Влад Курочка. Ему 23 года, родом из города Коломыи Ивано-Франковской области. Около 12 лет он занимается танцами и все мастерство показывает на сцене. В инстаграмме Влад публикует фотографии без сценического костюма, в обычной одежде. В сети можно увидеть кадры КилимМэн из обыденной жизни, привлекающие внимание его поклонниц.

Что КилимМэн публикует в инстаграмме / Фото с инстаграмма танцовщика

В комментариях под фото фанатки засыпают Влада комплиментами. Он стал одним из самых популярных и красивых артистов украинского шоу-бизнеса. Никакая публикация танцовщика не остается без внимания публики.

"Краш всех украиночек! И для меня тоже!"

"Самый красивый!"

"Сразу видно, что это украинский парень!"

"Крутезный!"

"Мама, я влюбилась!"

"Какая хорошая улыбка!"

"Как всегда, непревзойденный!"

Выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн

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Участники Kalush Orchestra

В состав триумфаторов Евровидения-2022 входят еще пятеро артистов:

вокалист и автор текстов Олег Псюк;

мультиинструменталисты Тимофей Музычук, Игорь Диденчук и Виталий Дужик;

вокалист Саша Таб.

Коллектив победил на Евровидении-2022, получив 631 балл от зрителей и национального жюри. артисты вернулись в Украину, но уже совсем скоро отправятся в тур по Европе, чтобы собрать средства на нужды Вооруженных Сил Украины. После триумфа на песенном конкурсе группу ждут в разных странах Европы и мира, поэтому Kalush Orchestra не хотят упускать возможность помочь нашей армии. Также они выставят на аукцион статуэтку микрофона, которую одержали за победу в конкурсе.