Группа Kalush Orchestra уже возвращается из Италии в Украину. Коллектив везет победу, которая для нашей страны сейчас очень важна. Но кроме "Stefania" у группы из Калуша есть еще много песен, которые следует послушать.
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Kalush разрывает украинскую музыку и культуру с 2019 года. Именно тогда зародилась группа, которую впоследствии переименовали в Kalush Orchestra. В отличие от Kalush, он создает рэп с фольклорными мотивами и украинской аутентикой. В состав коллектива входят:
- Олег Псюк (вокал, тексты);
- Килиммен (диджей);
- Джонни Удивительный;
- Тимофей Музычук (мультиинструменталист);
- Виталий Дужик (мультиинструменталист);
- Игорь Диденчук (мультиинструменталист).
Кроме сольных треков у коллектива много коллабораций с популярными украинскими артистами. Современной украинской музыкой наслаждайтесь дальше.
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Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн
Kalush и Jerry Heil – "Хвилі": смотрите видео онлайн
Kalush и Кристина Соловий – "Таксі": смотрите видео онлайн
Kalush и Skofka – "Файна": смотрите видео онлайн
Kalush – "Мала в 19": смотрите видео онлайн
Kalush и Alyona Alyona – "Вода": смотрите видео онлайн
Kalush и Alyona Alyona – "Гори": смотрите видео онлайн
Kalush – "Зорі": смотрите видео онлайн