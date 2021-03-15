Любимая "Холостяка" Максима Михайлюка взбудоражила сеть соблазнительными фотографиями
Возлюбленная главного героя 10 сезона "Холостяка" Максима Михайлюка – Даша Хлистун взбудоражила сеть серией провокационных фотографий. Она поделилась несколькими архивными кадрами с модельной карьеры.
Источник:Инстаграм Даши Хлистун
Даша Хлистун – известная украинская модель. После беременности девушка поставила свою карьеру на паузу и теперь готовится стать мамой.
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Даша решила вспомнить тот период, когда позировала в стильных съемках и поделилась серией фотографий.
Архивные фото Даши Хлистун
Любимая Михайлюка предстала перед камерой в красивых весенних платьях с цветочным принтом. Девушка изображена на фотографиях в обольстительных позах, которые хорошо подчеркивают ее стройную фигуру и длинные ноги.
Стильные образы модели дополняли массивные серьги, красивая укладка и насыщенный макияж с акцентом на глазах. Даша продемонстрировала свои профессиональные навыки, грациозно позируя на карусели и на фоне красивых пейзажей.
"Брюнетки или блондинки?", – спросила в публикации Хлистун.
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В комментариях подпищицы модели отмечают, что ей очень идет светлый цвет волос.
Другие фото Даши Хлистун:
- любимая Максима Михайлюка показала стильный образ в меховом пальто;
- беременная модель предстала перед камерой в белом костюме и пальто;
- Даша позировала в белом платье в Египте.
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