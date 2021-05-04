Звездный бэби-бум среди знаменитостей продолжается. Еще одним счастливым папашей недавно стал Максим Михайлюк. Пилот не скрывает, что его до сих пор переполняют эмоции.

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Новые фото Максима Михайлюка с дочкой

На новых трогательных фотографиях, которые уже очаровали поклонников Максима, он изображен в автомобиле, держа крошечную Ариану на руках. На лице Михайлюка сияет искренняя улыбка. Он невероятно счастлив находиться в новом статусе и не скрывает этого. Мужчина стал отцом 27 апреля.

"Не могу насмотреться", – написал под фото Максим и добавил смайлики в виде сердечек.



Максим Михайлюк с дочкой / Фото из инстаграма Максима Михайлюка



Максим Михайлюк с дочкой / Фото из инстаграма Максима Михайлюка

Подписчики пилота активно комментируют публикацию и выражают комплименты звездному папе.