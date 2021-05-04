Звездный бэби-бум среди знаменитостей продолжается. Еще одним счастливым папашей недавно стал Максим Михайлюк. Пилот не скрывает, что его до сих пор переполняют эмоции.
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Новые фото Максима Михайлюка с дочкой
На новых трогательных фотографиях, которые уже очаровали поклонников Максима, он изображен в автомобиле, держа крошечную Ариану на руках. На лице Михайлюка сияет искренняя улыбка. Он невероятно счастлив находиться в новом статусе и не скрывает этого. Мужчина стал отцом 27 апреля.
"Не могу насмотреться", – написал под фото Максим и добавил смайлики в виде сердечек.
Максим Михайлюк с дочкой / Фото из инстаграма Максима Михайлюка
Максим Михайлюк с дочкой / Фото из инстаграма Максима Михайлюка
Подписчики пилота активно комментируют публикацию и выражают комплименты звездному папе.
- "Столько счастья в глазах!"
- "А глаза счастливые-счастливые!"
- "Какой же красивый, счастливый папочка!"
- "Какие красивые!"
- "Светишься от счастья! Поздравляю!"