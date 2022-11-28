"Ляпис Трубецкой" перепели еще один хит на украинский язык в переводе Жадана: какая это песня
Источник:ЛЯПИС 98
Сергей Михалок вместе с группой "Ляпис Трубецкой" перепел уже вторую русскоязычную песню на украинском. Перевод в известный трек "Гарри" написал Сергей Жадан.
Музыкант Сергей Михалок, лидер группы Ляпис Трубецкой, вместе с коллективом перепел еще одну композицию BRUTTO на украинском языке. Это песня "Гарри", которая вышла в 2015 году.
К слову Злата Дзюнька из Детского Евровидения-2022 умилила клипом на песню "Несокрушимая": видео по укрытию
"Ляпис Трубецкой" перевели еще одну песню
Песню "Гаррі" с русского на украинский перевел писатель, поэт и волонтер Сергей Жадан. "Ляпис Трубецкой" также представил клип на обновленный трек – в видео снялась семья Сергея Михалка.
В 2015 году Михалок рассказывал, что в песне рассказывает об обычном парне, который защищает своих родных от диких собак. После 24 февраля этого года трек "Гарри" приобрел новый смысл.
"Ляпис Трубецкой" – "Гаррі": смотрите видео онлайн
Уже не первая переведенная песня
В июле "Ляпис Трубецкой" перепел легендарную песню "Воины света" на украинском языке. Ее также переводил с русского Сергей Жадан. Клип на обновленный хит снимался в Таллине.
Возможно, Сергей Михалок продолжит переводить свои легендарные песни с русского на украинский. Интересно, что на такой шаг украинские звезды не решаются:
- Тина Кароль отложила свои песни на русском языке и пока отказывается петь их.
- Дмитрий Монатик не хочет переводить треки на украинский язык, но готовит новые композиции.
- Анастасия Приходько тоже не желает переводить русские хиты, но за них она не держится.