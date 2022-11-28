"Ляпис Трубецкой" перепели еще один хит на украинский язык в переводе Жадана: какая это песня

Сергей Михалок вместе с группой "Ляпис Трубецкой" перепел уже вторую русскоязычную песню на украинском. Перевод в известный трек "Гарри" написал Сергей Жадан.

Музыкант Сергей Михалок, лидер группы Ляпис Трубецкой, вместе с коллективом перепел еще одну композицию BRUTTO на украинском языке. Это песня "Гарри", которая вышла в 2015 году.

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"Ляпис Трубецкой" перевели еще одну песню

Песню "Гаррі" с русского на украинский перевел писатель, поэт и волонтер Сергей Жадан. "Ляпис Трубецкой" также представил клип на обновленный трек – в видео снялась семья Сергея Михалка.

В 2015 году Михалок рассказывал, что в песне рассказывает об обычном парне, который защищает своих родных от диких собак. После 24 февраля этого года трек "Гарри" приобрел новый смысл.

"Ляпис Трубецкой" – "Гаррі": смотрите видео онлайн

Уже не первая переведенная песня

В июле "Ляпис Трубецкой" перепел легендарную песню "Воины света" на украинском языке. Ее также переводил с русского Сергей Жадан. Клип на обновленный хит снимался в Таллине.

Возможно, Сергей Михалок продолжит переводить свои легендарные песни с русского на украинский. Интересно, что на такой шаг украинские звезды не решаются: