Россиянка Линникова "наехала" на президентку украинского конкурса за "угрозы" вылить зеленку

Политический подтекст конкурса "Мисс Вселенная 2022" до сих пор не унялся, и теперь россиянка Анна Линникова решила вспомнить в своем инстаграмме сообщение Анны Филомоновой – директора украинского филиала конкурса. Ей не понравилось, что украинка пошутила, что хочет вылить зеленку на ее "кровавое" платье в последний день события в США.

Баталии между участницами конкурса из Украины и России на "Мисс Вселенная 2022" не прекращаются. Виктория Апанасенко, обладательница титула в Украине, достойно представила украинцев в США, однако призналась, что на сцене ей не дали возможности говорить о войне. Также она рассказывала о молчаливой и наглой позиции россиянки Линниковой и как ее начали "булить" российские СМИ.

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Теперь лавина из российских "ботов" перекатилась на президентку украинского конкурса Филимонову. Днем раньше она опубликовала сообщение, где рассказала о закулисье мероприятия в Новом Орлеане: как готовились к конкурсу, как создавали костюмы и делали изменения в последний момент, и что делали, когда узнали о трагедии в Днепре. В тот момент Анна позвонила Виктории и предложила вылить на красное платье Линниковой зеленку, на что Апанасенко отшутилась, что "они не гопники".

Но такие слова не понравились россияне Линниковой. Она распространила сообщение в своих сторис, чтобы россияне смогли перейти на него и оставить собственные комментарии, и написала от себя: "И это директор "Мисс Украина". Как ни стыдно, Боже. Вы спрашивали, как ко мне относилась на конкурсе "Мисс Украина"? Вот так. И эти люди давали интервью и рассказывали, какая я плохая. Посмотрите сами".

Реакция Анны Филимоновой

Ответ президентки конкурса "Мисс Украина Вселенная" не заставил себя ждать. Под инстаграмм-сообщением женщины можно увидеть, что оставляли в комментариях россияне, но отдельные пожелания смерти она также оставила у своих сторис. В частности, Анна привела собственные аргументы, почему так пошутила и почему имеет свою позицию относительно россиянки.

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Как оказалось, еще до конкурса Филимонова писала в частные сообщения девушке, какова ее позиция в российско-украинской войне, но Линникова это проигнорировала. Впоследствии россиянка вышла на конкурс в платье российской императрицы, еще раз подтвердив свою шовинистическую позицию:

"Есть девушка Аня Линникова. Красивая девушка, молодая, блондинка. К ней ничего личного. А есть Анна, представитель страны Россия, гордо идущая по сцене с лентой и в платье под названием "корона русской империи" (и это не шутка). Второе платье она показывает в финале, оно красного цвета (символически цвета крови?). Эта девушка представляет свою страну и показывает на сцене то, что она заложила в смысл своего выступления".

Человек в таком костюме может проигнорировать мой вопрос о политике вашего президента. Все логично. Потому что уже одним своим шовинистическим нарядом все сказала без слов миру о собственной позиции,

– подытожила Филимонова.

Как ответила Филимонова россияне / Фото из инстаграмм-сторис президентки украинского конкурса

Напомним, что президент "Мисс Украина Вселенная" рассказывала о "отвратительное" поведение представительницы России Анны Линниковой. Она якобы бегала за Викторией Апасенко и пыталась сделать с ней фото – эту задачу получила россиянка от директора. Эту же информацию подтвердила украинка. В то же время, Апанасенко добавила, что никакого давления из-за политической ситуации не испытывала ни она, ни россиянка, ведь конкурс пытался дать площадку для голоса каждой девушки, впрочем, Линникова никак ее не использовала, а лишь подтвердила свою империалистическую позицию.