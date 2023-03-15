Американская актриса и певица Линдси Логан беременна впервые. Об этом 36-летняя звезда объявила на личной странице.

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Линдси Логан беременна

Артистка опубликовала фотографию, на которой изображен детский боди с надписью "Вскоре". Линдси не поделилась другими деталями, но подчеркнула, что счастлива и находится в приятном волнении.

Мы счастливы и взволнованы,

– написала Логан.



Линдси Логан беременная / Фото с инстаграма актрисы

Заметим, Линдси Логан начала модельную и кинокарьеру еще с детского возраста. В 2007 году журнал Maxim назвал ее самой желанной женщиной. Но в том же году ее развитие приостановилось через несколько ДТП и визиты в реабилитационный центр. В СМИ активно обсуждали ее наркозависимость, с которой, очевидно, звезда успешно справилась.

Линди Линдси Логан

Актриса и модель имела несколько романов с разными знаменитостями. Сейчас Линдси Логан состоит в браке с арабским финансистом Бадером Шаммасом.

Пара встречалась около года, а обручилась в ноябре 2021 года. В следующем году летом они сыграли свадьбу, которую скрыли от публики и прессы. Говорят, что сейчас супруги проживают в Дубае, где и работает финансист. В то время как Линдси сыграла роль в рождественском фильме для Netflix.



Линдси Логан с мужчиной / Фото из инстаграма актрисы