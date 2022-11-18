Певица Лилу45, которую не взяли в Нацотбор, украинизировала сценическое имя: как оно звучит

До полномасштабной войны молодая певица Лилу45 разговаривала и писала треки на русском, но в сентябре перевела свои хиты на украинский. Теперь она добралась до сценического имени, и с 17 ноября оно звучит так – Лілу45.

Перспективная певица из Киева, которую знали по треку "Восемь", теперь Лілу45. Людмила Белоусова заговорила об изменениях и перевела свое сценическое имя на украинский язык.

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Лилу45 украинизировала сценическое имя

Времена идут, люди меняются. И я этому не исключение. Теперь Лілу45. Слушайте на всех доступных музыкальных платформах,

– объявила певица.

Поклонники артистки одобрили это и пошутили, что денацификация "идет по плану", как и все цели России в Украине:

"Денацификация проходит успешно. Поздравляю";

"Ура, украинизация продолжается";

"С такими художниками нашей музыке только процветать";

"Ура. Просто безграничная любовь";

"Прекрасная новость";

"Уиии, наконец".

Что Лілу45 говорит о Нацотборе Евровидения-2023, где "пролетела"

В инстаграм-сторис Лілу45 прокомментировала то, что в финал Нацотбора Евровидения-2023 ее не взяли. Девушка не расстроилась, ведь в 16 лет, когда взяла в руки гитару, не думала, что в 22 будет претенденткой представлять Украину перед Европой.

"Дорогие люди, я не прошла на Евровидение. Я не испытываю каких-то негативных эмоций по этому поводу. Я не испытываю злобы, не испытываю ревности. Ну не прошла и не прошла. Я спокойно к этому отношусь и не воспринимаю это на свой личный счет", – заявила Лілу45.

вошла в лонглист Нацотбора Евровидения-2023, куда попали 36 артистов из почти 300 желающих. Однако в десятке финалистов, которые выступят в прямом эфире 17 декабря , места для нее не нашлось.

Лілу45